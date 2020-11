Brand juicht na Nederlandse dominantie in Superprestige veldrijden

Brand, Alvarado, Betsema en Kastelijn reden halverwege de veldrit met z'n vieren op kop. Kastelijn kon het tempo in de slotfase niet meer volgen en moest lossen. Zo gingen drie vrouwen strijden om de overwinning in de Superprestigecross. Topfavoriete Alvarado ging samen met Brand de laatste honderd meter in, maar in de sprint bleek Brand net iets sterker.



Worst, die in de eerste twee wedstrijden in de Superprestige als tweede was geëindigd, kwam vroeg in de wedstrijd ten val en kon mede door materiaalproblemen niet meer vooraan meestrijden om de zege. Ze eindigde als dus vijfde, vlak achter Kastelijn.