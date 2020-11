Brand opnieuw de beste in cross van Kortrijk

EK veldrijden in Rosmalen Het geluksdub­bel­tje valt op EK de kant op van Alvarado

7 november Als het er echt op aankomt is een veldrit momenteel terug te brengen tot een tweestrijd tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst. Zo ook vandaag op het EK in Rosmalen. De 22-jarige Alvarado uit Rotterdam was dit keer de sterkste. Lucinda Brand ging zoals wel vaker als nummer drie mee op het podium.