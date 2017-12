Brand rondt vroege vlucht succesvol af in Sint-Niklaas

Al snel na de start zocht de Nederlandse het hazenpad. Na drie rondes bedroeg de voorsprong zo'n 17 seconden, toen Cant besloot dat het tempo omhoog moest. De Belgische reed weg bij het achtervolgende groepje waarin ze zich bevond en ging op jacht naar de Nederlandse.



Die bleef echter ook goed doortrappen en liet geen tekenen van verval zien. De spanning nam wel even toe toen Brand een kleine schuiver maakte. Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg haar voorsprong nog 'maar' 10 seconden, en hoewel Cant nog gevaarlijk dichtbij kwam, was het Brand die alleen over de finish kwam.



Tijdens het Europees kampioenschap moest Brand de overwinning aan Cant laten, maar vandaag was ze dus wel de snelste. ,,Ik zag dat Sanne ver zat in de eerste ronde en had de kans om meteen door te trekken. Ik moest wel indelen, want die inspanning hou je geen 40 minuten vol'', vertelde de renster die eerder deze maand nog de snelste was in Mol tegenover het Belgische Sporza.