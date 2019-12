Brand wint loodzware cross in Namen

Het was klimmen en dalen door de modder, waarbij de Nederlands kampioene van Telenet-Baloise halverwege afstand had genomen van Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse van Corendon-Circus werd nog wel tweede. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse: Annemarie Worst.



Brand was vorig jaar ook al de beste in de Citadelcross. Het was haar derde zege van het seizoen, eerder won ze in Niel en in Kortrijk. Brand profiteerde optimaal van de samenwerking met oud-crosser en huidig teambaas Sven Nys. ,,We hebben zaterdag samen het parcours hier verkend. Vorige week had ik nog problemen om mijn ritme te vinden in de modder en een goede lijn te vinden. Die verkenning heeft me daar vandaag zeker bij geholpen”, vertelde de 30-jarige Rotterdamse.

Brand was niet bij de eersten na de start waar Alvarado, Worst en Yara Kastelijn het beste waren vertrokken. Maar in de tweede ronde bleek al dat ze met Alvarado het best uit de voeten kon in Namen. Worst had even op kop gereden, maar moest het tweetal daarna laten gaan. Een val van Alvarado bracht Brand alleen op kop, waarna ze in de slotronde zelf nog onderuit gleed. ,,Het was heel zwaar. Ik had het moeilijk in de laatste ronde en ging ook nog onderuit. Gelukkig had ik aardig wat voorsprong opgebouwd. Ik ben daarna agressief die helling opgereden en bleef daardoor alleen voorop.”