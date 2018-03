Brons voor Ligtlee voelt als overwinning: 'Hard voor gevochten'

Door Daan Hakkenberg



,,Hier heb ik heel hard voor gevochten, vooral na die kuttijd na Rio. Dan is dit zo mooi.’’ Na haar olympische titel op de keirin twee jaar geleden in Rio de Janeiro kampte Ligtlee - door vriend en vijand bestempeld als een van de grootste sprinttalenten van Nederland - met blessures en mentale tegenslag. Ze won al zilveren en bronzen medailles op wk’s, maar haar plotselinge doorbraak als olympisch kampioen, met alle aandacht en verwachtingen die daar bij kwamen kijken, viel haar zwaar.



Langzaam komt ze weer op niveau, zei ze een week voor het wk. ,,Als ik het er bij had laten zitten, was het klaar geweest. Dan had ik kunnen stoppen. Na Rio heb ik daar wel een paar keer series over nagedacht. Nu gaat het weer goed. De wattages zijn goed, in het krachthonk gaat het ook weer goed. Ik ben 23 het kan niet zo zijn dat het er niet meer in zit.’’



Op trainingkamp in Portugal, voorafgaand aan het wk, hoorde ze alsnog dat ze zou rijden. ,,Terwijl ik drie weken meeging met de gedachte dacht ik niet zou rijden. Lastig, maar toen ik hoorde dat ik de 500 meter zou rijden was ik heel blij. Zeker omdat het in eigen huis is. Ik heb eerder al de wereldbekerwedstrijden en EK in Apeldoorn gemist.’’



Ligtlee pakte de kans met beide handen aan. Na haar finale-heat op de 500 meter balde ze haar vuist. Ze wist nog niet of haar tijd - 33.484 - goed genoeg zou zijn voor een medaille, maar ze voelde wel dat dit de eerste stap was van haar comeback. In de eerste ronde verbeterde ze al haar persoonlijk record uit 2015, toen haar opmars begon. ,,Ik voel dat ik weer beter wordt van trainingen. Met deze medaille kan ik weer naar de toekomst kijken,. Ik ben 23, nog veel te jong om te stopen,'' zegt ze terwijl ze haar benen lostrapt op een rollenbank. Op haar linker onderarm prijkt de tatoeage met de vijf olympische ringen als herinnering aan Rio de Janeiro. ,,Ik kijk nu weer vooruit. Naar de Spelen in Tokio van 2020, maar ook al eerder. Ik wil ook weer terug in de teamsprint. Al op het EK deze zomer.’’



Ze haalde brons, maar het was vooral een medaille die Ligtlee het gevoel gaf dat ze weer weet wat winnen kan zijn.