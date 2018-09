Brons voor Sunweb in ploegentijdrit, zilver voor Boels-Dolmans

Het Nederlandse Boels-Dolmans, met onder anderen Anna van der Breggen, Amy Pieters en Chantal Blaak, veroverde net als vorig jaar het zilver met een verschil van 22 seconden. Sunweb, met Lucinda Brand en Ellen van Dijk, pakte het brons.



Canyon is voorlopig de laatste wereldkampioen ploegentijdrit voor merkenteams. Omdat met name bij de mannen een groot aantal topteams de titelstrijd links liet liggen heeft de internationale wielrenunie UCI besloten het onderdeel na zeven edities te schrappen.



,,Het is heel jammer. Maar we hebben echt op onze limiet gereden, hadden niet sneller kunnen starten'', vertelde Blaak, die vorig jaar in Bergen individueel de wegrace won. ,,Het gevoel is min of meer hetzelfde als vorig jaar. Toen waren we de te kloppen ploeg. We lagen constant in leidende positie, maar verloren het goud in de laatste afdaling. Nu verliezen we van Canyon, iets dat we op voorhand niet verwacht hadden.''