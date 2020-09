Campenaerts zoekt nieuwe sponsor of ploeg

De Bondt profiteert van val Serry en pakt Belgische titel

22 september Twee dagen na de slotetappe in de Tour de France moesten de Belgische profwielrenners alweer aan de bak. In Anzegem stond het uitgestelde Belgisch kampioenschap op het programma. Dries De Bondt zorgde ervoor dat de driekleur binnen de ploeg van Alpecin-Fenix blijft, want hij is de opvolger van zijn ploegmaat Tim Merlier.