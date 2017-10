Canola schrijft Japan Cup op zijn naam

Ronde van Guangxi Mollema tweede in bergrit, Kelderman naar ziekenhuis

11:38 Tim Wellens heeft de koninginnenrit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Belg van Lotto-Soudal was in de slotklim naar Nongla net even wat sneller dan medevluchters Bauke Mollema en Nicolas Roche. Wellens neemt de leiderstrui over van Fernando Gaviria, die de eerste drie ritten won.