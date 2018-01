Cant wint ook in Hoogerheide

De Italiaanse Eva Lechner werd op enige afstand tweede, voor de Britse Evie Richards. Een week voor het WK in Valkenburg finishte Marianne Vos als vierde.

Cant had zich vorige week in Nommay al verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. In Hoogerheide ging ze er meteen vandoor, in gezelschap van Lechner die echter ook moest passen. Voor Cant was het haar vijfde wereldbekerzege van het seizoen.



De Française Pauline Ferrand-Prévot, de wereldkampioene van 2015, ging onderuit en werd afgevoerd met pijnlijke ribben.