Verrassende ritzege Carapaz, glansrol Bouwman

Tom Dumoulin heeft ook standgehouden in de tweede bergetappe in de Ronde van Italië. De achtste etappe van 209 kilometer ging van Praia a Mare naar Montevergine di Mercogliano en werd een prooi voor Richard Carapaz uit Ecuador.



De wielrenner van Movistar haalde Koen Bouwman van LottoNL-Jumbo in de slotkilometers bij en kwam als eerste boven op de lange slotklim. Hij had zeven seconden voorsprong op de groep met alle favorieten. De Italiaan Davide Formolo werd tweede voor de Fransman Thibaut Pinot.



Simon Yates kwam als vijfde binnen en houdt de roze leiderstrui. De Brit van Mitchelton-Scott houdt zestien seconden voorsprong op Dumoulin, die als elfde over de finish kwam. Esteban Chaves, de ploeggenoot van Yates, staat derde op 26 seconden.



Slotklim

Bouwman zat in een groep van zeven vluchters die ongeveer vijf minuten voorsprong van het peloton kregen. Aan de voet van de slotklim naar de abdij van Montevergine had de kopgroep nog tweeënhalve minuut over.



De 24-jarige Nederlander liet zijn drie overgebleven medevluchters op ruim drie kilometer achter zich en ging op zoek naar de grootste zege uit zijn carrière.



Fataal

Mitchelton-Scott hield het tempo in het peloton hoog, maar liep niet heel hard in op Bouwman. De demarrage van Carapaz was echter fataal voor Bouwman, die uiteindelijk als 44ste op 55 seconden van de winnaar op de streep kwam.



,,Jammer dat ik hier niet de winst pak, maar op een kilometer van de finish wordt bijgehaald", reageerde Bouwman na afloop bij Eurosport. ,,Onze voorsprong liep net iets te veel terug."