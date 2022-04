Caruso soleert naar eindzege Ronde van Sicilië, Nibali eindigt vierde

Podcast | ‘Dat wordt zondag toch weer alle ogen op Mathieu van der Poel’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam bespreken in In Het Wiel actuele wielerzaken. Vandaag over onder meer de Scheldeprijs, Fabio Jakobsen, de kopgroep in de Ronde van Baskenland, Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel.

6 april