Cavendish verliest leiderstrui in Oman, Carapaz test positief en verlaat Ronde van de Provence

Dat Cavendish na de etappe van vandaag zijn trui kwijt zou raken is geen verrassing. De eerste ritten van de Ronde van Oman draaiden op een massasprint uit en daarin zegevierden Fernando Gaviria en Cavendish. De Brit begon als klassementsleider aan de lastige, derde rit van Sultan Qaboos University naar Qurayyat. Met een nagenoeg compleet peloton werd daar begonnen aan de 2,8 kilometer lange slotklim.



Charmig toonde zich de sterkste op de steile pukkel en maakte daarmee de teleurstelling van een dag eerder weer iets goed, toen de ploeg naast een wildcard voor de Tour de France greep. Dat was een fikse domper voor de Scandinavische ploeg, aangezien de Tour dit jaar van start gaat in Kopenhagen. Charmig neemt ook de leiding in het klassement over van Cavendish. De Ronde van Oman duurt nog tot en met dinsdag.