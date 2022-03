Cavendish vormt opnieuw perfecte tandem met Mørkøv en snelt naar zege in Milaan-Turijn

Video Ontketende Tadej Pogacar voert o­ne-man-show op met solo van vijftig kilometer in Strade Bianche

Tadej Pogacar heeft op zeer imponerende wijze Strade Bianche gewonnen. De tweevoudig Tourwinnaar ging in de klassieker over deels onverharde wegen solo met nog vijftig kilometer te gaan en niemand kwam nog in de buurt van de 23-jarige Sloveen. Op het Piazza del Campo in Siena had Pogacar alle tijd om zijn zege te vieren.

5 maart