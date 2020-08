CL-vorm nog ver weg: AZ verliest ook derde oefenduel met 1-0

Door het juridische gevecht dat AZ nog steeds voert over de beslissing van de KNVB om niet AZ maar Ajax aan te wijzen als deelnemer van het hoofdtoernooi van de Champions League weten de Alkmaarders nog steeds niet honderd procent zeker of ze eind augustus al in actie komen. Daar gaat de ploeg van trainer Arne Slot wel vanuit, maar zeker is dat de club nog geen Champions League-vorm te pakken heeft. Na twee nipte oefennederlagen tegen RC Genk en FC Utrecht kwam AZ ook tegen PEC Zwolle niet tot scoren. Het verloor zelfs met 1-0.

Weer moest AZ het doen zonder twee spelers die het vorige seizoen zoveel kleur gaven. Myron Boadu en Calvin Stengs zijn wel op het trainingskamp in Epe maar trainen nog apart van de groep. Ook Ron Vlaar kwam niet in actie terwijl de voorrondewedstrijd in de Champions League al over drie weken is.