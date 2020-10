Coach Visbeek naar wielerploeg Circus-Wanty Gobert

Ronde van Vlaanderen Hand Alaphilip­pe drie weken in het gips na crash: ‘Was een eng moment’

19 oktober Wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft in een ziekenhuis in Herentals een geslaagde operatie aan zijn rechterhand ondergaan. Daar zaten een paar breukjes in na zijn crash in de Ronde van Vlaanderen. De Franse coureur van Deceuninck - Quick-Step zal drie weken gips moeten dragen om zijn gekwetste hand. Daarna begint hij met fysiotherapie.