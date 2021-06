Column Thijs Zonneveld | Als de Tour straks begint, is het fijnste plekje voor Froome de bank

Van Moer boekt meer dan verdiende zege in Dauphiné na bizarre week

30 mei Brent Van Moer heeft de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Het was een rit over 182 kilometer met start en finish in Issoire. De renner van Lotto Soudal bleef in de slotfase alleen voorop over van een kopgroep van oorspronkelijk vier vluchters. Het peloton kwam in de laatste kilometers amper dichterbij.