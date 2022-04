Column Thijs Zonneveld | Als iedereen sterretjes ziet en de tankjes leegraken, komt Dylan van Baarle bovendrijven

Met video Dylan van Baarle kon zege op piste in 'Hel van het Noorden’ amper geloven: ‘Ik was helemaal alleen’

Dylan van Baarle werd op de legendarische wielerbaan in Roubaix de zevende Nederlander die Parijs-Roubaix won. De 29-jarige renner bezorgde bovendien zijn ploeg Ineos Grenadiers voor het eerst de zege in de ‘Hel van het Noorden’. ,,Hier hebben we zo hard voor gewerkt. We hebben veel pech gehad, maar nu betaalt het werk zich uit. Geweldig", aldus Van Baarle in het flashinterview.

17 april