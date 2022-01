Column Thijs Zonneveld | Commentatoren krijgen het lastig

Van Aert wint opnieuw en ziet Van der Poel opgeven, wel Nederlands succes bij vrouwen

Mathieu van der Poel is in het veld nog zoekende naar zijn hoogvorm. De wereldkampioen kwam in de Superprestigewedstrijd van Heusden-Zolder ten val en staakte na zes ronden de strijd. Zijn grote rivaal Wout van Aert liet zien dat hij de man van het moment is door zijn vijfde cross op rij te winnen.

27 december