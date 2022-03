Column Thijs Zonneveld | De leukste Mathieu van der Poel is kamikaze-VDP, die schijt heeft aan tradities en conventies

Bah­rain-Victorious komt met update over 'stabiele’ Sonny Colbrelli

Sonny Colbrelli moest gisteren worden gereanimeerd, minuten nadat hij tweede was geworden in een sprint bergop in de Ronde van Catalonië. De Europese kampioen verloor het bewustzijn en kreeg meteen hartmassage. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Girona. Zijn toestand is volgens een mededeling van de ploeg stabiel. Op Instagram deelde de Italiaan enkele steunberichten.

