Column Thijs Zonneveld | Voor alle kijkers die de Grote Pogi Show nu al saai vinden worden heb ik slecht nieuws

Het leek op een herhaling. Van de dag ervoor, of anders van een paar dagen daarvoor. Dat bleek niet zo te zijn. Het was live. Hij reed er wéér in zijn uppie voor, met zijn babyface op standje tralala. Hij ademde niet eens. Ver, ver in de achtergrond slingerden nog een paar andere renners de berg op, maar die waren niet meer dan figuranten in de serie. Het ging, alweer, maar om één man.