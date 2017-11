Cunego (36): nog één Giro en dan stoppen

,,De Giro is de race die mij bekend heeft gemaakt. Ik won er in 2004 en heb er mijn mooiste momenten als wielrenner beleefd. Ik wil er volgend jaar starten, de finish halen en daarna stoppen'', zegt Cunego in de Gazzetta dello Sport.



Behalve zijn eindzege in de Giro van 2004, waarin hij ook vier ritten won, schreef Cunego ook drie keer de Ronde van Lombardije (2004, 2007 en 2008), de Amstel Gold Race (2008) en etappes in de Ronde van Spanje op zijn naam.



Het parcours van de Giro voor volgend jaar wordt op 29 november bekendgemaakt. Over de verdeling van de vier wildcards valt normaal gesproken in januari een beslissing.