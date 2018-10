Danny van Poppel na indrukwekkende sprint winnaar in Binche

Een sterke kopgroep had zich in de slotfase losgemaakt van het peloton. De Tsjech Zdenek Stybar leek lange tijd solo op de zege af te stevenen, maar hij werd op ruim één kilometer van de finish gegrepen dankzij het werk van LottoNL-Jumbo. Op de hellende aankomststrook, met keitjes, wist Van Poppel zijn tegenstanders uit het wiel te sprinten om zo de zege te pakken in Binche. Taco van Hoorn van Roompot-Nederlandse Loterij eindigde, achter Van Poppel. Lampaert en Naesen, als vierde.



De Belgische eendaagse koers over 197 kilometer tussen Binche, Chimay en Binche is vernoemd naar Frank Vandenbroucke, de Belgische wielervedette die in 2009 overleed. Van Poppel is na Adrie van der Poel (1985), twee keer Jelle Nijdam (1990, 1995) en Ramon Sinkeldam in 2015 de vierde Nederlander die de wielerkoers in Wallonië op zijn naam schrijft.



Het is de derde zege van het seizoen voor Van Poppel. In februari won hij een etappe in de Ronde van Valencia en eind juni was hij ook de sterkste in Halle-Ingooigem.