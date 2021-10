Danny van Poppel verbaasd na knappe zege: ‘Ik dacht dat er een groep voorop was’

Het leek op een sprint met een kleine groep uit te draaien in Binche-Chimay-Binche, maar daar dacht Danny van Poppel anders over. Op een lastige strook in de laatste kilometer zette de Nederlander vol aan. Het gat dat hij sloeg kon door niemand meer worden overbrugd en zo kwam Van Poppel solo over de streep in de semi-klassieker.

Fabio Jakobsen stond ook aan de start in België, maar de winnaar van drie Vuelta-ritten hield het ruim 20 kilometer voor de finish voor gezien. Dylan Groenewegen en Mark Cavendish reden de koers wel uit, maar hadden geen antwoord op de aanzet van Van Poppel, die in 2018 ook al de beste was in Binche.

Voor de 28-jarige Nederlander was het zijn tweede zege van het seizoen. In augustus won hij de Egmont Cycling Race, terwijl hij in september grossierde in top 10-noteringen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik dacht dat er nog een groep voorop was en gaf alles met die aanval", aldus Van Poppel na zijn zege in de koers die ook bekend is Mémorial Frank Vandenbroucke. ,,Ik wist niet dat ik gewonnen had en dat was een beetje verwarrend. Ik dacht al: waarom juichen ze hier zo voor een 3e plaats?”

Maar het was wel degelijk Van Poppel zelf die naar de huldiging mocht. ,,Dan zal ik daar maar juichen. Ik ging op die kasseistrook gewoon vol gas met alles wat ik in me had. Ik zag wel of er nog iemand in mijn wiel zou komen. Bovenop had ik een gaatje. Ik kreeg daar de wind vol tegen en heb alles gegeven.”

Volledig scherm Danny Van Poppel op het podium © BELGA

De Noor Rasmus Tiller werd tweede, voor de Belg Lionel Taminiaux. De Nederlander Daan Hoole, als stagiair mee met Trek-Segafredo waarvoor hij reeds een contract heeft getekend voor de komende twee jaar, werd achtste. Groenewegen finishte als negende.

Van Poppel zorgde voor een mooi afscheid van zijn Belgische team. Hij rijdt volgend jaar voor Bora-hansgrohe. “Supermooi dat ik zo afscheid kan nemen. Zo’n zege hier is belangrijk voor de sponsoren, zeker na de zware tijden met corona.”

De Marchi de beste in Tre Valli Varesine

De Italiaan Alessandro De Marchi heeft de Italiaanse wielerkoers Tre Valli Varesine gewonnen. De renner van Israel Start-Up Nation was na 196 kilometer in en rond Varese zijn landgenoot Davide Formolo te snel af. De Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar won de sprint van een achtervolgende groep en werd zo derde.

Tre Valli Varesine is een wedstrijd met een korte vlakke aanloop waarna het in een aantal lokale ronden rond Varese flink klimmen is.

De Marchi is de opvolger van de Sloveen Primoz Roglic die in 2019 de beste was. Vorig jaar werd de koers niet verreden. Voor de 35-jarige Italiaan was het zijn zesde zege als wielerprof en de eerste sinds hij in 2018 de Ronde van Emilia won.