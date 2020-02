Darmparasiet hield Dumoulin buiten koers

Iserbyt wint bij mannen Wereldkam­pi­oe­ne Alvarado ook beste in Vesting­cross

16 februari Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Vestingcross in Hulst gewonnen. De wereldkampioene van Alpecin-Fenix rekende af met dezelfde concurrentes waarmee ze zaterdag in de Noordzeecross in Middelkerke te maken had. Ditmaal werd Annemarie Worst tweede, voor Denise Betsema. Zaterdag was het precies andersom.