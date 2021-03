David Dekker met Jumbo-Visma naar Dwars door Vlaanderen, Van Aert neemt rust

Van Aert looft ploegge­noot na winst Gent-Wevelgem: 'Hij was fantas­tisch sterk’

28 maart Voor de vijftigste keer in de geschiedenis van Gent-Wevelgem pakte een Belg de overwinning. Wout van Aert mocht na een koers van 254 kilometer zijn handen in de lucht steken, maar dat had hij waarschijnlijk niet mogen doen als zijn ploegmaat Nathan Van Hooydonck niet zo sterk was. ,,Hij was echt fantastisch vandaag", vertelde Van Aert na afloop.