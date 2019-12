De fiets en anders niets voor Steven Kruijswijk

Door John Graat



Hij was de man van de sneeuwmuur. In het zicht van een historische triomf in de Ronde van Italië strandde hij in 2016 in een ijskoude wal ergens hoog in de Dolomieten. Schlemielig, een wielrenner van nét niet, zei men. Dat gebrek aan erkenning voor zijn prestaties blijft aan hem kleven. Want zelfs met zijn derde plaats in het eindklassement van de zwaarste fietsrace ter wereld, de Tour de France, werd hij niet eens wielrenner van het jaar.