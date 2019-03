De Gendt wint eerste etappe Ronde van Catalonië na knappe solo

VideoThomas De Gendt heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië overtuigend gewonnen. De 32-jarige wielrenner uit het Belgische Sint-Niklaas won na een fraaie solo de openingsetappe over 164 kilometer van Calella naar Calella.

De Gendt won tot zijn eigen verbazing overtuigend. ,,De klim waar ik aanviel in de kopgroep, de voorlaatste steile helling, was heel zwaar. Ik kwam voorop met Luis Angel, maar ik had het gevoel dat hij zich vandaag niet zo goed voelde. Dus moest ik aanvallen en kwam ik alleen te zitten”, zei de Belgische winnaar. ,,Ik geloofde er niet echt in, maar het gat bleef min of meer gelijk. Dus ik moest gewoon vol gas blijven geven vanaf die beklimming. Op deze manier winnen is nooit makkelijk.”

Voor De Gendt was het al zijn vierde dagsucces in de Ronde van Catalonië. ,,Ik houd echt van deze wedstrijd en van de streek. Ik train altijd in Spanje, ik houd van de Spaanse mensen. Ik denk dat het de achtste keer op rij is dat ik hier aan de start sta en ik presteer altijd goed.’'

De Duitser Maximilian Schachmann kwam enkele minuten na De Gendt als tweede over de streep in Calella, de Australiër Michael Matthews werd derde in de Catalaanse kustplaats. Onderweg pakten Alejandro Valverde en Egan Bernal respectievelijk 2 en 1 bonificatieseconden bij een tussensprint, maar De Gendt was de grote man in de eerste etappe in het noordoosten van Spanje. Het was voor de avontuurlijk ingestelde renner van Lotto-Soudal zijn eerste zege van dit wielerseizoen.

Eurosport Nederland on Twitter 🚴 | De ijzersterke @DeGendtThomas soleert naar de zege in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië. Benieuwd hoe? 👉 https://t.co/6kQHkNkfWf https://t.co/7U2c8ksIDz

De Gendt ging al snel na de start op avontuur met een vijftal renners. Ze pakten een maximale voorsprong van vijf minuten, maar op de derde klim, Alt El Muntanyà, was daar nog minder dan drie minuten van over.

De Gendt is vervolgens nog alleen over op de Coll Formic, de voorlaatste beklimming in de zware eerste etappe. De Gendt diept zijn voorsprong daarna uit naar meer dan vier minuten en op de Port de Collsacreu. De Gendt verzekerde zich met zijn sterke eerste rit in Catalonië ook al van de bergtrui.

Zondag slotetappe in Barcelona

De 99ste editie van de Ronde van Catalonië duurt nog tot en met komende zondag. De slotetappe gaat over 143 kilometer van en naar Barcelona. Met namen als Chris Froome, Nairo Quintana, Egan Bernal, Alejandro Valverde, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman en de Yates-broers is er deze week een sterk deelnemersveld in Catalonië.

Vorig jaar ging de eindoverwinning in de Ronde van Catalonië, die duurt tot en met zondag, naar de Spanjaard Alejandro Valverde. De tweede etappe is dinsdag 166,7 kilometer lang en gaat van Mataro naar Sant Feliu de Guixols

Volta a Catalunya on Twitter ⛰ @DeGendtThomas passa 1r pel Port de Collsacreu (3cat) i es llença camí de @calellaesmes!!! // De Gendt líder en solitario camino de Calella! // De Gendt road to the win!! 🏁-10Km (+3:10") 📷: @namussfilms @CarrefourES #VoltaCatalunya

Volledig scherm Thomas De Gendt. © AFP

Volledig scherm Alejandro Valverde voor de start van de eerste etappe. © AFP