De Gendt wint slotrit vanuit vroege vlucht, Adam Yates verdedigt leiderstrui met succes

In de slotrit in en rond Barcelona, met onderweg meerdere keren de Montjuïc als hindernis, kreeg een kopgroep, met onder andere Koen Bouwman, Mohoric, De Gendt, Rigoberto Urán en David de la Cruz, de ruimte van het peloton. In de slotfase reden Mohoric en De Gendt weg bij Bouwman en co. Op de laatste beklimming van de Montjuïc wist de Belg zijn Sloveense medevluchter met een uiterste krachtsinspanning achter zich te laten. Voor de 34-jarige De Gendt is het zijn vijfde ritzege uit zijn carrière in de Ronde van Catalonië.



Het is voor De Gendt alweer de vijfde ritzege in de Ronde van Catalonië. De Belg won eerder in 2019, 2018, 2016 ritten en in 2013 ook de afsluitende rit in Barcelona. ,,Ik houd van deze ronde en rijd hier altijd graag”, zei de Belg. ,,Ik ben hier altijd succesvol. Het is altijd speciaal om in zo’n grote stad te winnen. De eerste dagen voelde ik me nog niet zo goed, maar ik merkte dat ik beter werd.”



De Gendt wist dat hij medevluchter Mohoric moest kwijtraken voor de afdaling naar de finish. ,,In de afdaling sloeg hij steeds een gat. Dat moest ik in de laatste ronde voorkomen, dus heb ik geprobeerd hem achter te laten”, zei De Gendt, die zijn eerste zege van 2021 boekte.