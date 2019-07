De geruchten en transfers in de wielerwereld: Van Dumoulin tot Quintana

Jumbo-Visma wil met Dumoulin gevecht met Ineos aangaan

,,Wij willen de jacht op Ineos openen”, zei Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, onlangs in de Tour de France tegen deze site. ,,Om ons doel te bereiken, moeten we er als team nog een schepje bovenop doen. Natuurlijk zijn wij niet zo ervaren als Ineos. Zij weten heel goed wat nodig is om de Tour te winnen, maar wij beginnen dat ook te leren. We komen echt steeds dichterbij.’’ De luxe die Ineos wel had: twee kopmannen, lijkt er komend seizoen dus ook te komen voor Jumbo met de komst van Tom Dumoulin. Naast Kruijswijk en Roglic is een extra kopman voor grote ronden nodig om in de Tour Ineos te verslaan. Want ook Zeeman wil in de toekomst vaker met twee klassementsrenners aan de start verschijnen. Het is dus niet Dumoulin in plaats van alleen een Roglic of Kruijswijk.