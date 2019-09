De mislukte missie van Mathieu van der Poel in tien foto's

Wereldkam­pi­oen tijdrijden Dennis was al voor WK ontslagen door Bah­rain-Merida

18:15 Rohan Dennis heeft deze week in Yorkshire de wereldtitel tijdrijden veroverd zonder dat hij in dienst was bij een ploeg. Bahrain-Merida, het team waar de Australiër sinds begin dit jaar voor reed, maakte zondag na de wegwedstrijd bekend dat al op 13 september het contract van Dennis was ontbonden.