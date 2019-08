De nieuwe hoop van wielerminnend België: Remco Evenepoel

Door Marijn Abbenhuijs



Patrick Lefevere, teambaas van Deceuninck - Quick-Step, ziet het al helemaal voor zich: de groep der favorieten wordt vanmiddag aan de voet van de Murgil Tontorra aangevoerd door twee mannen in het blauw. In tweede positie de onrustige Fransman met het ringbaardje, die in de Tour twee etappes won en veertien dagen de gele trui droeg. Voor hem een 19-jarige jongen uit Schepdaal, die in België al een wereldster is. De slotklim van de Clásica San Sebastián kan zomaar het moment worden waarop de rest van de wereld ook kennismaakt met Remco Evenepoel, die zijn eerste klassieker rijdt.