De verjaardag van… Jan Janssen: ‘Een Tour de France in september zie ik eigenlijk niet zitten’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jan Janssen (80), één van de beste Nederlandse wielrenners ooit. In zijn loopbaan won hij onder meer de Tour de France (1968), de Vuelta (1967) en het wereldkampioenschap (1964).

Van harte meneer Janssen, kan u het vieren in deze tijd?

,,Dankjewel! Ja, je kan het heel beperkt vieren. Mijn kinderen komen gefaseerd over de dag langs. In de middag een paar en vanavond ook nog. En voor de rest niks. Want je mag natuurlijk niet met veel mensen bij elkaar zijn. Maar ik drink er wel een glaasje champagne op hoor, dat komt wel goed.”



Had u het anders wel groot gevierd? 80 is toch wel een mijlpaal.

,,Absoluut. Dan had ik een mooi feest gegeven, voor familie en vrienden. Iedereen die ik ken haha. Je zit zo aan honderd man hoor. Ik heb dat volgens mij twee jaar geleden ook gedaan. Toen was het 50 jarig jubileum van mijn overwinning in de Tour de France. Toen zaten we ook al over de honderd man.”

Wat doet u deze dagen vooral?

,,Ik fiets nog steeds een beetje. Doe wat dingen in de tuin. En mijn dochter uit Frankrijk die is aanwezig, dat is wel fijn. Dus nee, ik verveel me helemaal niet eigenlijk. In principe ziet mijn leven er nog wel een beetje normaal uit. Je kan jammer genoeg niet langs familie of naar vrienden toe. Maar daar heeft iedereen last van, het is niet anders.”

Wat vindt u ervan dat alle wielerrondes binnen zo’n korte tijd gereden moeten worden in het najaar?

,,Om eerlijk te zijn vind ik dat een beetje mosterd na de maaltijd. Een Parijs-Roubaix in oktober of een Tour de France in september, dat vind ik apart. Ik vind het een beetje kunstmatig gedoe allemaal. En zonder publiek, zoals in het voetbal, zie ik ook niet voor me. Ze moeten dit jaar gewoon overslaan qua activiteiten. Ik vind het helemaal niks. Gewoon wachten tot dat alles weer voorbij is en dat iedereen gezond is.”