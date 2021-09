Debutant Van der Poel vindt natte Parijs-Roubaix wel cool: ‘Het zal zeker gevaarlijk zijn’

Door Daan Hakkenberg



Het was meer dan een jaar geleden dat Mathieu van der Poel op het parkoers van Parijs-Roubaix was geweest. Maar sinds de verkenning in de zomer van 2020 is er weinig veranderd in Noord-Frankrijk. Niet zo gek, aangezien de kasseienstroken er nog net zo bij liggen als 100 jaar geleden. ,,Het was niet anders dan toen. De stroken lagen er wel oké bij. We hebben vandaag het deel gedaan tot het Bos van Wallers. Slechts een klein deel was wat modderig. Ik heb niet op de natte stroken gereden, maar ik kan me indenken dat het glibberig zal zijn als het gaat regenen.’’

Van der Poel hoort tot de kleine schare renners die zich niet laat afschrikken door een natte Parijs-Roubaix. ,,Ik vind het wel cool als het regent. Het is al een zware wedstrijd als het droog is. Als het nat is, wordt het nog technischer. Je rijdt in een peloton, dus als ze voor je vallen is het moeilijk om te ontwijken. Het zal zeker gevaarlijk zijn. Het ontwijken van valpartijen zal dan belangrijk zijn. Maar dat is altijd zo in Roubaix. Het is zaak vooraan te rijden. Je moet voorzichtig zijn, proberen niet lek te rijden of te vallen. Dat is allemaal nog belangrijker wanneer het nat is.’’

Volledig scherm © BELGA

Plank

Parijs-Roubaix wordt zijn laatste wedstrijd in een bipolair wielerjaar waarin ongekende hoogtepunten zich moeiteloos afwisselde met tegenslag. Tegenover winst in Strade Bianche staat ook een pijnlijk tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Zoals ritwinst en zes dagen gele trui in de Tour de France een vervolg kreeg met zijn dramatische mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen door toedoen van een gemiste plank. Door zijn rugblessure miste Van der Poel ook nog het WK mountainbike. ,,Het was een behoorlijk druk seizoen dat al begon met het WK veldrijden. Daarna ben ik van race naar race gegaan. Met hoogte- en dieptepunten, maar over het geheel gezien was het wel goed. Ik keek al lang uit naar Roubaix en ben blij dat we zondag dan eindelijk kunnen rijden.’’

Volledig scherm © BELGA

Door zijn rugblessure was de voorbereiding op Parijs-Roubaix minimaal. Het afgelopen WK was broodnodig om zijn vorm nog wat verder aan te scherpen. ,,Ik wist dat het moeilijk was om daar in topvorm te zijn. Ik hoopte met wat geluk in de finale te komen om te kijken of ik de regenboogtrui kon pakken. Dat is niet gelukt. Maar ik hoop dat die wedstrijd mijn vorm iets verbeterd heeft en ik klaar ben om zondag het seizoen op een mooie manier af te sluiten. Ik denk dat er veel mogelijk is in een wedstrijd als dit. Op het WK zat ik er al niet ver vandaan dus het zou mogelijk moeten zijn om voor de winst te rijden.’’