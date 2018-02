Deense outsider Valgren wint Omloop het Nieuwsblad

De Deen Michael Valgren heeft de Omloop het Nieuwsblad gewonnen. De 26-jarige renner van Astana, die vooraf hooguit als outsider gold, reed in de slotkilometers weg uit een favorietengroep van twaalf man. Hij is de eerste Deense winnaar van de traditionele openingskoers van het Vlaamse wielerseizoen.

Na de laatste passage van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg bleef er in de finale vooraan nog een groep van twaalf renners over, zonder Nederlandse inbreng. Door de harde, koude tegenwind was het lastig om weg te rijden, maar Valgren slaagde daar toch in.

Hij verraste favorieten als olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Zdenek Stybar. Zij keken vooral naar elkaar toen de Deen op twee kilometer zijn beslissende demarrage plaatste.

Valgren kwam op de Halsesteenweg in Meerbeke solo over de streep. De Pool Lukasz Wiśniowski van Team Sky finishte als tweede. De Belg Vanmarcke moest zich net als vorig jaar tevreden stellen met de derde plaats.

Valgren werd twee jaar geleden tweede in de Amstel Gold Race, maar heeft nog niet veel ervaring in de kasseienkoersen. Vorig jaar reed hij zijn eerste Omloop, waarin hij toen dertigste werd.

Succes Astana

,,Ik moest wat proberen", vertelde de 26-jarige Valgren aan de finish. ,,Ik moest het niet op een sprint laten aankomen, want er zaten snelle jongens in de kopgroep. Het was ook goed dat we met drie renners van Astana in de kopgroep zaten. Zo konden we ook wat proberen."

Astana kon ook wel een succesje gebruiken aan het begin van het wielerseizoen. Ploegbaas Alexander Vinokoerov vertelde voor de start van de Omloop dat zijn ploeg met serieuze financiële problemen kampt. ,,We kunnen nog aan koersen deelnemen", zei hij. ,,Maar we kunnen de salarissen van onze renners niet uitbetalen. De situatie is eenvoudigweg kritiek."

De Nederlanders speelden geen grote rol van betekenis in de koers over 196 kilometer met dertien heuvels en enkele kasseistroken. Mogelijk kan Niki Terpstra zich morgen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne laten zien. Van Avermaet had de Omloop als eerste driemaal op rij op zijn naam kunnen schrijven. De Belg liet zich echter verrassen door Valgren en eindigde net buiten de top tien.