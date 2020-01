Del Carmen Alvarado voelt zich Dominicaans, maar houdt ook van kou, modder en Nederland

Langeveld blijft Hoogerland voor en wint strandrace Egmond voor derde maal

11 januari Sebastian Langeveld heeft de 22ste editie van Egmond-Pier-Egmond op zijn naam geschreven. Het is de derde keer dat de 34-jarige renner van Education First de strandrace weet te winnen. Ook in 2009 en 2014 was hij de beste in Egmond.