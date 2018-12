Dennis sportman van het jaar in Australië

De Australiër van BMC won dit jaar bijna alle tijdritten waaraan hij meedeed. Alleen in de openingsrit tegen de klok in de Ronde van Italië werd Dennis geklopt door Dumoulin. Later in de Giro won hij wel de tweede tijdrit. In de Ronde van Spanje schreef Dennis beide tijdritten op zijn naam, waarna hij in Oostenrijk de regenboogtrui veroverde. Het leverde de wielrenner donderdag op het Australische sportgala een mooie onderscheiding op.