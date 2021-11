Deze drie Nederlandse wielrenners maken kans op Vélo d’Or

Slotrit vrou­wen-Tour finisht in 2022 op spectacu­lai­re ‘Super Planche des Belles Filles’

De Tour de France voor vrouwen eindigt volgend jaar op La Planche des Belles Filles, een berg in de Vogezen. De achtdaagse etappekoers voor wielrensters start zoals al eerder bekend was gemaakt op zondag 24 juli bij de Eiffeltoren in Parijs, op de slotdag van de Tour voor mannen. De vrouwen rijden twaalf rondes over de Champs-Élysées, waarna de winnares de eerste gele leiderstrui krijgt.

