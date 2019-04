Dit is het parcours van Vlaanderens Mooiste

Video Niki Terpstra: Winnen met deze ploeg? Ik denk dat het kan

8:39 In zijn nieuwe Franse ploeg is Niki Terpstra (34) beduidend minder dominant dan vorig jaar, toen hij in het blauw van Quick-Step de Ronde van Vlaanderen won. Maar dit was te voorzien. Het antwoord op de vraag wat er moet gebeuren wil hij nog iets winnen dit voorjaar, is bondig. ,,Harder fietsen.’’