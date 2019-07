Dit krijgt het peloton vandaag voor de kiezen

In de 199 kilometer ertussenin wacht het peloton zo’n tien klimmetjes waarvan er zeven gelden voor het puntenklassement. Er zijn vijf beklimmingen van de tweede categorie en twee van de derde categorie. Voor Tim Wellens, de leider in het bergklassement, zullen al die beklimmingen zeker reden zijn om mee te zitten in de vlucht van de dag. De etappe biedt kansen voor een groepje om vooruit te blijven, dus zal er vroeg op de dag veel strijd zijn om mee te zitten in de ontsnapping. Voor de ploegen zonder een sprinter is de etappe immers de kans om voor een overwinning te gaan. Trek-Segafredo, de ploeg van geletruidrager Giulio Ciccone, zal flink aan de bak moeten om de leiderstrui te verdedigen.

Saint-Étienne was al 25 keer etappeplaats in de Tour. Eén keer won een Nederlander in deze stad. Dat was Joop Zoetemelk in 1980. Hij won een tijdrit over 34 kilometer en werd enkele dagen later in Parijs de tweede en voorlopig laatste Nederlandse Tourwinnaar.