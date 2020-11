Dowsett met nieuw contract bij Israel Start-Up Nation op jacht naar record

Van Aert brengt handteke­ning naar superfan Bobbie (5): ‘De betaling regel ik wel met je ouders’

4 november De kleine Bobbie Beutels (5) uit Herentals kreeg gisteren een foto met handtekening van zijn idool Wout van Aert in de brievenbus. Dankzij de oproep in een opvallend schattig filmpje afgelopen weekend kwam de wielerheld zelf het kaartje in de bus steken. ,,Wat een mooie herinnering voor onze zoon”, vertelt zijn papa.