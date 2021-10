Drama voor Italianen op WK baan: twintig peperdure fietsen gestolen

In de buurt van Pogacar worden favorieten figuranten: ‘Hier droomde ik al langer van’

9 oktober Tour de France-winnaar Tadej Pogacar (23) besloot zijn wielerjaar met de zege in de Ronde van Lombardije. Na Luik-Bastenaken-Luik het tweede wielermonument dat hij dit jaar won. Hij is daarmee de eerste sinds Fausto Coppi en Eddy Merckx, die ooit ook in één seizoen een grote ronde én twee Monumenten wonnen.