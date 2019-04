Drie dingen die je moet weten over Luik-Bastenaken-Luik

Video'sVoor elke belangrijke wielerwedstrijd zetten we drie wetenswaardigheden op een rij én wagen we een poging het podium te voorspellen. Vandaag: Luik-Bastenaken-Luik, de zware afsluiting van het klassieke voorjaar. Mis vanaf 10.00 uur niets van La Doyenne in ons liveblog!

Alaphilippe versus Fuglsang

In Luik-Bastenaken-Luik is het volgende hoofdstuk te verwachten in dé strijd in de heuvels van dit voorjaar: Julian Alaphilippe tegen Jakob Fuglsang. De kopmannen van Deceuninck-Quick-Step en Astana, toch al de ploegen die dit jaar de meeste overwinningen binnenhalen.



Het begon al met de Strade Bianche, waar Alaphilippe met zijn explosiviteit de Deen naar een tweede plaats verwees. Vervolgens reden de twee lang samen op kop in de Amstel Gold Race, maar omdat ze teveel pokerden en zich misrekenden zagen ze in de laatste meters alsnog Mathieu van der Poel voorbijvliegen. Drie dagen later haalde Alaphilippe zijn revanche in de Waalse Pijl, opnieuw Fuglsang verwijzend naar een tweede plaats.



,,Er is veel respect tussen ons”, zeiden de twee daarna in koor tijdens de persconferentie. Fuglsang werd uitgedaagd zijn Franse concurrent in één woord samen te vatten. ,,Sterk”, antwoordde hij, om er daarna toch twee woorden van te maken. ,,Te sterk.”

Het parkoers

Het parkoers is dit jaar ingrijpend veranderd. Na 27 finishes in Ans keert Luik-Bastenaken-Luik terug in Luik. Op de Boulevard d’Avroy, een winkelstraat in de stad. Door die keuze verdwijnt wel de beruchte Saint-Nicolas uit de finale en is La Roche-aux-Faucons op vijftien kilometer van de streep de laatste klim in de zwaarste en afsluitende heuvelklassieker.

De organisatie sleutelde uiteraard niet voor niets aan het parkoers. Maar wat vaak zat Luik-Bastenaken-Luik lang op slot en was wachten het devies. Men hoopt dat de koers al vroeger open wordt gebroken, zoals in de Amstel Gold Race de voorbije twee jaar het geval was.



Dat zou inderdaad kunnen, al lijkt de finale wel minder zwaar te zijn geworden. Een sprint tussen een selectie groep toppers lijkt ineens ook tot de mogelijkheden te behoren.

Volledig scherm Het parkoers van Luik-Bastenaken-Luik. © AD Sportwereld

Toppers met zorgen

Alejandro Valverde, afgelopen september nog wereldkampioen, heeft in Luik nog een ultieme kans om zijn voorjaar te redden. Alleen zijn de voortekenen niet goed. Slechts één zege in de UAE Tour, een 66ste plaats in de Amstel Gold Race en een elfde plaats in ‘zijn’ Waalse Pijl. De 39-jarige Spanjaard wil zo graag in de regenboogtrui, maar het lukt nog niet.

Volledig scherm Bob Jungels won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik. © ANP

Greg van Avermaet rekt zijn al lange voorseizoen - begonnen begin maart in de Omloop het Nieuwsblad - tot Luik-Bastenaken-Luik. Ja, lang was zijn voorseizoen, maar wel zonder overwinning. Louter een serie ereplaatsen. Teleurstellend voor een renner van zijn statuur. Ook zijn nieuwe ploeg CCC maakt nog weinig indruk.



De man die twee jaar geleden samen met hem zowat alle kasseienklassiekers kleurde meldde zich deze week af. ,,Ik heb rust nodig”, legde Peter Sagan uit. De Slowaakse superster stapte zowel in de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl af. Hij kampt met een heuse vormcrisis.

Volledig scherm Alejandro Valverde tijdens de Waalse Pijl. © BSR Agency

Het podium:

