Drie dingen die je moet weten over Strade Bianche

Bijna een derde is onverhard

Van de 184 kilometer die worden verreden, rijden de renners bijna een derde van de koers over onverharde wegen. In totaal liggen er 11 gravelsectoren op hun te wachten. De langste liggen halverwege de koers – tussen de 110 en 42 kilometer van de finish, die hebben een lengte van respectievelijk 11.9, 8, 9.5 en 11.5 kilometer.

Het wordt zonnig

Vorig jaar kwamen de renners van besmeurd van de modder over de streep. Volgens de winnaar Tiesj Benoot hadden de weersomstandigheden een grote rol gespeeld tijdens de race. Nog meer dan anders was het een uitputtingsslag geworden. Dit jaar zal het anders zijn. Het is droog en zonnig in Toscane. Dat levert een andere koers op, en ook andere beelden: de stof zal weer boven het peloton uitwaaien.

In 151 landen te zien

Aan schitterende beelden geen gebrek. Strade Bianche is esthetisch gezien de mooiste wielerkoers. Ook het koersverloop wordt door fans geprezen. Niet gek dat de televisierechten van de eendaagse wedstrijd in trek zijn. In liefst 151 landen is de wedstrijd te zien, door Eurosport uiteraard vrijwel overal in Europa, maar bijvoorbeeld ook in landen als Japan en Nieuw-Zeeland.