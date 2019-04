Drie dingen die je moeten weten over de Waalse Pijl

Daan Hakkenberg

Hij is er niet

De koning van het voorjaar, Mathieu van der Poel, is er niet bij deze Waalse Pijl. Zijn wegseizoen heeft welgeteld vijftien dagen geduurd, waarvan hij op zes dagen juichend over de streep kwam. De komende weken haalt Van der poel zijn mountainbike van stal, terwijl zijn racefiets juist de schuur ingaat. De concurrentie zal toch enigszins opgelucht ademhalen als ze zien dat de rood-wit-blauwe kampioenstrui niet aan de start verschijnt in Ans.

Volledig scherm Mathieu van der Poel na zijn winst in de Amstel Gold Race afgelopen zondag. © photo: Cor Vos

De Muur

Tot een paar jaar geleden kende ook de Amstel Gold Race een voorspelbaar karakter. Wachten op de Cauberg was daar het credo. Elk jaar weer woedde voor de enige klassieker van Nederland een nationale wielerdiscussie. Want elke keer datzelfde, afwachtende koersverloop. Het leidde nog net niet tot Kamervragen. Na de parkoerswijziging van een jaar terug en zeker na de zege van Mathieu van der Poel afgelopen zondag is die discussie compleet verstomd.

Volledig scherm Julian Alaphilippe sprint naar de overwinning op de Muur van Hoei. © ANP De Waalse Pijl met aankomst op de Muur van Hoei is misschien nog wel meer voorspelbaar dan de Amstel Gold Race ooit was. De wedstrijdorganisatie heeft dat nog wel geprobeerd te veranderen met het toevoegen van de Côte de Cherave sinds 2015, maar het is vergeefs. Het verleggen van de finishlijn is onbespreekbaar, zo lijkt het, dus is het ook vandaag weer wachten op de Muur van Hoei.

Alejandro Valverde

Het is bijna verontrustend. Alejandro Valverde, koning van de Muur van Hoei, begint vandaag aan de Waalse Pijl met slechts één zege op zak. Dat is hem sinds 2012, het jaar dat hij terugkeerde na zijn dopingschorsing, nog nooit gebeurd. Wellicht houdt het verband met de regenboogtrui die hij als wereldkampioen sinds september draagt.

Afgelopen Amstel Gold Race werd hij on-Valverderiaans 66ste, zijn slechtste uitslag ooit in de enige Nederlandse klassieker. In het peloton kijkt iedereen vandaag natuurlijk naar Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, maar Valverde blijft altijd een kanshebber. Niet zo gek als je recordwinnaar bent met vijf zeges in de Waalse Pijl.

Voorspelling van het podium:

1. Julian Alaphilippe

2. Maximilian Schachmann

3. Adam Yates