Dumoulin breekt pols bij ongeluk: einde seizoen

Merlier wint hectische openings­rit in Benelux Tour, pech voor topfavo­riet Evenepoel

30 augustus Tim Merlier is de eerste leider in de Benelux Tour. Na een 169 kilometer lange waaieretappe over Friese wegen was de Belg van Alpecin-Fenix in Dokkum de beste in de massasprint. Voor de 28-jarige Merlier is het zijn eerste dagsucces sinds zijn overwinning in de derde etappe van de afgelopen Tour de France.