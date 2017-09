Dumoulin en Kelderman rijden ook ploegentijdrit op WK

Van der Poel oppermachtig in eerste veldrit

10 september Mathieu van der Poel heeft de eerste veldrit van dit seizoen naar zijn hand gezet. De 22-jarige Nederlander ging in de Brico Cross in Eeklo al in de tweede ronde in de aanval en reed solo naar de winst. Ruim na Van der Poel kwam zijn Belgische rivaal Wout van Aert als tweede over de finish.