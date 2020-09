Dumoulin en Van Aert zien in Ganna de topfavoriet voor tijdritgoud

VoorbeschouwingPakt Nederland na goud en brons bij de vrouwen vandaag weer een medaille op de tijdrit bij de mannen? Tom Dumoulin sluit het niet uit, maar dé topkandidaat voor goud is hij in Imola niet. Wie je het ook vraagt, steeds volgt dezelfde naam: Filippo Ganna.

Volledig scherm De Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna. © photo: Cor Vos Door Arjan Schouten



Wout van Aert tipt hem. Victor Campenaerts noemt de Italiaan. En ook Tom Dumoulin ziet in de thuisfavoriet van Ineos-Grenadiers de grootste kandidaat voor goud, vanmiddag bij het WK tijdrijden. En dat alles heeft Filippo Ganna, vorig jaar al derde in Harrogate, vooral te danken aan zijn razende tijdrit in Tirreno-Adriatico. Elf dagen terug klopte hij in San Benedetto del Tronto een rijtje namen die ook allemaal op het toplijstje voor vandaag genoteerd staan. De Belgische chronospecialist Victor Campenaerts kreeg over een afstand van tien kilometer al achttien tellen aan zijn broek van Ganna. Regerend wereldkampioen Rohan Dennis, Geraint Thomas en Thobias Ludvigsson werden zelfs op een halve minuut gereden.

Logisch dus dat die mannen Ganna nu vooruit schuiven als de te kloppen man in Imola, waar een niet al te lastig parkoers van krap 32 kilometer wacht. Tom Dumoulin en Wout van Aert, tijdens Tirreno actief in de Tour, doen al niet anders. ,,Ik ken dat Tirreno-parkoers, dat is elk jaar hetzelfde. Wat Ganna daar liet zien was écht waanzinnig’’, zegt Dumoulin. ,,Ontzettend snel.’’



,,Ook voor mij is Ganna dé favoriet, na die berentijdrit daar’’, zegt ook bondscoach Koos Moerenhout. ,,Maar als Tom hier zo’n tijdrit weet te rijden als in de Tour (tweede op Planche des Belles Filles achter Tadej Pogacar, red.) dan staat ook hij er gewoon. Met zijn kwaliteiten is alles mogelijk, dus is ook Tom medaillekandidaat.’’

Geen ideale voorbereiding

Een ideale voorbereiding is het natuurlijk niet, een Tour voorafgaand aan het WK tijdrijden. Dumoulin heeft de laatste dagen amper op zijn fiets gezeten, had nog wel wat meer uren willen pakken. ,,Maar ik denk graag in mogelijkheden’’, reageert Moerenhout. ,,En Tom ook, anders had hij hier helemaal niet gestaan.’’

Naast een kans op eremetaal ziet de Limburger van Jumbo-Visma dit WK ook als leermoment richting volgend jaar, als de Spelen wachten. ,,Een keer met de selectie mee, wat toch anders is als je eigen ploeg, kan geen kwaad. Een belangrijke tijdrit rijden ook niet. En het is met het oog op Spelen ook wel interessant om te zien wie hier aan kop gaan’’, aldus Dumoulin. ,,De renners die de Tour reden, of de renners die de Tour niet reden.’’

Volledig scherm Tom Dumoulin bij zijn tijdrit in de Tour de France afgelopen zaterdag. © ANP

Voordeel

Volledig scherm Victor Campenaerts. © BELGA Zonder Tadej Pogacar en Primoz Roglic aan de start - de twee Slovenen rijden zondag alleen de wegrit op het WK in Imola - zijn Dumoulin en Van Aert vandaag de twee belangrijkste tijdrijders met de Tour in de benen. ,,Die mannen die niet in de Tour waren, zijn zeker in het voordeel vandaag’’, verwacht de Belgische troef. ,,Hier wacht een korte, intensieve inspanning. Dat kun je perfect op andere manieren voorbereiden. Zelfs beter, denk ik. Maar goed, met een week recuperatie kan het ook een voordeel zijn om meteen uit de Tour te komen.’’



Want het snelle parkoers van 32 kilometer in Imola vraagt ook niet al te veel voorbereiding. ,,Met één ronde verkenning kun je hier al wereldkampioen worden’’, denkt houder van het werelduurrecord Campenaerts, goed voor brons in Innsbruck in 2018.

Wind gaat rol spelen

Vooral de wind gaat een grote spelen. Die blaast met windkracht vier op de heenweg vooral tegen en op de terugweg mee. Dumoulin, die gisteren het parkoers onder zijn wielen door liet gaan, zag Ellen van Dijk gisteren iets te voorzichtig starten en na afloop balen. ,,Ik ben normaal ook wel een beetje van het slow starten. Een kwartiertje gebruiken om in mijn ritme te komen. Maar dat kan gewoon niet hier’’, beseft Dumoulin, de wereldkampioen van Bergen (2017). ,,Volle vak tegen de eerste vijftien kilometer en volle bak mee de laatste vijftien. Dan kun je niet wachten. Dan moet je meteen scherp zijn in het begin. En dat beetje risico nemen je bijna op te blazen tot op het draaipunt.’’

En wat het dan waard is, uiteindelijk? De bookmakers verwachten een strijd om brons met Van Aert voor de Nederlander. Op goud- en zilverkoers staan Ganna en Dennis. Na een moeilijk jaar zal Dumoulin echter met elke medaille tevreden zijn. ,,Ik hoop gewoon weer mee te doen om het podium’’, zegt hij. ,,Dit is niet mijn droomparkoers, maar met goede benen is veel mogelijk.’’

Volledig scherm De Belgen Wout van Aert, Pieter Serry en Loic Vliegen genieten van een koffie na hun verkenningsronde. © BELGA