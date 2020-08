Dumoulin: Hopelijk heeft het mij een stap dichter bij de topvorm gebracht

Dumoulin zag medekopmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, die de leiding in het algemeen klassement had, wegvallen na valpartijen zaterdag. Maar hij klonk toch redelijk tevreden na de slotetappe. ,,Het is eeuwig zonde wat gebeurd is met Steven en Primoz. Vandaag wilden we alles eruit halen wat erin zat. Dat is gelukt. Wout heeft de groene trui gepakt, Sepp wint de rit en ik schuif wat plekken op in het klassement."



Voor de 29-jarige Limburger was het na de Tour de l'Ain van vorig weekend pas zijn tweede optreden in meer dan een jaar. Hij sprak van een loodzware week. ,,Ik heb nog nooit zo'n zware vijf dagen achter elkaar gehad. Ik ben echt helemaal af", zei Dumoulin. ,,Dit maak je zelfs in de Tour niet mee, zulke bergritten achter elkaar. Ik kwam zelf tekort om het verschil te maken in de slotetappe. Sepp is een geweldenaar, dat hij dit nog afmaakt."



Dumoulin blijft nog een week op hoogte zitten, voornamelijk om uit te rusten, zei hij. ,,Daarna reis ik een paar dagen voor de start van de Tour naar Nice."