Dumoulin kan vanaf nu elke grote ronde winnen

Luuc Bugter wint Ierse profkoers met ultime coup

0:58 SKERRIES/ARNHEM - Luuc Bugter heeft het eindklassement van de Rás Tailteann, een profkoers in Ierland, op zijn naam geschreven na een bloedstollend spannende laatste etappe. De 24-jarige wielrenner uit Elden eindigde in de achtste rit als tweede en had precies genoeg voorsprong om de Zwitserse klassementsleider Cyrille Thiery van de troon te wippen.