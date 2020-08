Dumoulin na rentree: Het is net als skiën, dat verleer je niet

,,Ik denk dat we goed uit de lange trainingsperiode zijn gekomen en dat laat zich ook wel zien”, zei Dumoulin op de website van Jumbo-Visma. Hij droeg voor het eerst het shirt van zijn nieuwe ploeg in een echte koers. ,,Het was er af en toe weer even in komen vandaag. Het voelde gek om weer te moeten vechten voor een plek in het peloton. De finale was hectisch, maar dat is net als met skiën, dat verleer je niet. Een betere test dan dit kon ik me niet wensen.’'